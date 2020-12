Morto Sebastian Fortini, il giovane campione di moto: schianto fatale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un’altra brutta notizia per il mondo dello sport, in particolar modo quello del motocross: all’età di 17 anni Sebastian Fortini ha perso la vita Una tragedia incredibile. All’età di 17 anni il giovane campione del motocross, Sebastian Fortini, ha perso la vita durante i consueti allenamenti sulla pista vicino al fiume Adda a Traona, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un’altra brutta notizia per il mondo dello sport, in particolar modo quello delcross: all’età di 17 anniha perso la vita Una tragedia incredibile. All’età di 17 anni ildelcross,, ha perso la vita durante i consueti allenamenti sulla pista vicino al fiume Adda a Traona, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

