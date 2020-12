Morgan escluso da Sanremo | pubblica le chat private con Amadeus FOTO

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Continua la polemica – la prima di questo nuovo Festival – per l’esclusione didal prossimo2021. Il cantante ha rincarato la dose, dopo lo sfogo della giornata di ieri, ed hato lecon il conduttore e direttore artistico. Ecco cosa si sono detti in privato. Il post diL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rtl1025 : ?? #Morgan escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di #SanremoGiovani. La decisione è stata presa i… - trash_italiano : MORGAN ESCLUSO ANCHE DA #SANREMOGIOVANI DOPO AVER ATTACCATO IL FESTIVAL E AMADEUS ?? Si parte benissimo - IlContiAndrea : #Morgan escluso dalla giuria di #SanremoGiovani di stasera “in seguito al comportamento inaccettabile di Marco Cast… - tusciaweb : Escluso dal Festival, Morgan insulta Amadeus e viene cacciato anche della giuria giovani Sanremo - Escluso dai 26… - morsmordraco : @_inmyremains__ Morgan che se la prende con Amadeus per averlo escluso dalla giuria di Sanremo giovani auahhahahq -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan escluso

Continua la polemica per l'esclusione di Morgan dal prossimo Sanremo: il cantante pubblica le chat con il conduttore Amadeus ...Escluso dal Festival, Morgan insulta Amadeus e viene cacciato anche della giuria giovani. Sanremo - Il cantautore: "Prendete Bugo e non me? Sciacalli" ...