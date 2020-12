Moneta da 5 euro, ecco la celebrazione dell’Italia alla guida del G20 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Moneta da 5 euro, la Zecca dello Stato celebra la prima volta del nostro paese alla guida del G20: 4000 esemplari a 30 euro Foto Cronaca numismaticaDal 1 dicembre 2020 l’Italia ha assunto la presidenza del G20. Per tutto il 2021 ci saranno tanti eventi e soprattutto numerose riunioni ministeriali che culminerà nel vertice in programma a Roma nella due giorni del 30 e 31 ottobre 2021. Per celebrare l’evento ci sono buone notizie per i collezionisti e gli appassionati di numismatica: la Moneta di 5 euro in finitura proof, bimetallica e poligonale. L’emissione speciale da parte della Zecca dello Stato è cosa fatta. “Celebra l’importante ruolo assunto dal nostro Paese in seno alla Comunità internazionale“. Spiega il Mef con una nota. Sono ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020)da 5, la Zecca dello Stato celebra la prima volta del nostro paesedel G20: 4000 esemplari a 30Foto Cronaca numismaticaDal 1 dicembre 2020 l’Italia ha assunto la presidenza del G20. Per tutto il 2021 ci saranno tanti eventi e soprattutto numerose riunioni ministeriali che culminerà nel vertice in programma a Roma nella due giorni del 30 e 31 ottobre 2021. Per celebrare l’evento ci sono buone notizie per i collezionisti e gli appassionati di numismatica: ladi 5in finitura proof, bimetallica e poligonale. L’emissione speciale da parte della Zecca dello Stato è cosa fatta. “Celebra l’importante ruolo assunto dal nostro Paese in senoComunità internazionale“. Spiega il Mef con una nota. Sono ...

