Mondiali Qatar 2022 | inaugurato lo stadio Ahmad Bin Ali

È stato inaugurato oggi in Qatar, ad Al Rayyan, lo stadio Ahmad Bin Ali. L'impianto ospiterà sette partite dei Mondiali del 2022 fino alla fase degli ottavi. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, che ha assistito alla 48a finale della Coppa dell'Emiro nella Giornata nazionale del Qatar: l'Al Sadd allenato da Xavi ha vinto 2-1 contro l'Al Arabi. Presente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha elogiato il Paese: "Lo stadio Ahmad Bin Ali è un meraviglioso stadio di calcio. Sono sicuro che questa sarà un'arena calcistica perfetta nel 2022, quando ospiterà le partite durante la Coppa del Mondo. Vorrei congratularmi con il Qatar per ..."

