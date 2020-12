Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell sono inseparabili, è nato un nuovo amore? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo alcune fonti, tra Tom Cruise e Hayley Atwell, entrambi protagonisti di Mission: Impossible 7, sarebbe scoccata la scintilla sul set del film. La vita amorosa di Tom Cruise ha attirato l'attenzione del tabloid per quasi quarant'anni e ora si torna a parlare della sua vita privata, in particolare del suo rapporto con Hayley Atwell, sua co-protagonista in Mission: Impossible 7, con la quale l'attore sarebbe stato stato visto in atteggiamenti intimi tanto da far sospettare la nascita di un nuovo amore sul set. Secondo il Daily Mail, Tom Cruise, 58 anni, e la collega Hayley Atwell, 38, sarebbero diventati ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo alcune fonti, tra Tom, entrambi protagonisti di7, sarebbe scoccata la scintilla sul set del film. La vita amorosa di Tomha attirato l'attenzione del tabloid per quasi quarant'anni e ora si torna a parlare della sua vita privata, in particolare del suo rapporto con, sua co-protagonista in7, con la quale l'attore sarebbe stato stato visto in atteggiamenti intimi tanto da far sospettare la nascita di unsul set. Secondo il Daily Mail, Tom, 58 anni, e la collega, 38, sarebbero diventati ...

