Milano, ingressi contingentati e sensi unici in Galleria Vittorio Emanuele per evitare la ressa dello shopping (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel centro di Milano sono state limitate le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele che collega piazza del Duomo a piazza della Scala. Gli ingressi sono diventati contingentati e i flussi di uscita sono obbligati. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica. I controlli sono coordinati dagli agenti della Polizia Locale con stazioni mobili nel centro del capoluogo lombardo e ci saranno più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti Covid

