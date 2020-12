Milan, tegola Ibra: nuovo stop fino al 2021. Recuperato Theo Hernandez (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 " A meno di quarantotto ore dal delicato match con il Sassuolo, il Milan si trova a fare i conti con una pesante tegola: Zlatan Ibrahimovic contro i neroverdi non ci sarà e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)o, 18 dicembre 2020 " A meno di quarantotto ore dal delicato match con il Sassuolo, ilsi trova a fare i conti con una pesante: Zlatanhimovic contro i neroverdi non ci sarà e ...

Bertolca10 : Tegola in casa #Milan: per #Ibrahimovic problema al polpaccio. Slitta il rientro in campo che a questo punto sarà nel 2021. - _esegesi_ : Voglio perdere ‘sto secondo derby di stagione, dopo la “tegola” Ibrahimovic, Graziano è davvero perfetto per il Mil… - milannewsmondo : Tegola Milan: nuovo infortunio per Ibrahimovic - sportli26181512 : Genoa-Milan, come arrivano i liguri alla sfida con i rossoneri: COME ARRIVA IL GENOA - Due buone notizie e una tego… - sportli26181512 : Genoa, altra tegola per Maran: Pandev salta il Milan: Ancora una brutta notizia per Rolando Maran dall'infermeria.… -