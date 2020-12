Milan, il Sassuolo per ripartire. Lazio-Napoli senza Insigne, Roma a Bergamo per confermarsi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giornata chiave per il Milan capolista la 13esima di Serie A.I rossoneri, primi a +1 sull’Inter dopo i pareggi costati quattro punti con Parma e Genoa, sono attesi sull’insidioso campo del Sassuolo domenica alle 15.00. L’assenza di alcuni importanti tasselli nello scacchiere di Stefano Pioli (su tutti Ibra e Kjaer, non a caso vincitori rispettivamente di tre e un MVP nella stagione corrente) ha riportato il Diavolo a medie da metà classifica (Indice di Efficienza Tecnica del 89,7% e Indice di Efficienza Fisica del 91%), addirittura inferiori sul lato tecnico rispetto a quanto fatto registrare dalla formazione di De Zerbi nel pareggio di Firenze (IET 90,9%, IEF 90,4%).Sarà spettacolare l’eventuale duello a distanza, tutto improntato sul piano fisico, tra alcuni dei giocatori più performanti del nostro campionato come Boga e Rogerio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giornata chiave per ilcapolista la 13esima di Serie A.I rossoneri, primi a +1 sull’Inter dopo i pareggi costati quattro punti con Parma e Genoa, sono attesi sull’insidioso campo deldomenica alle 15.00. L’asdi alcuni importanti tasselli nello scacchiere di Stefano Pioli (su tutti Ibra e Kjaer, non a caso vincitori rispettivamente di tre e un MVP nella stagione corrente) ha riportato il Diavolo a medie da metà classifica (Indice di Efficienza Tecnica del 89,7% e Indice di Efficienza Fisica del 91%), addirittura inferiori sul lato tecnico rispetto a quanto fatto registrare dalla formazione di De Zerbi nel pareggio di Firenze (IET 90,9%, IEF 90,4%).Sarà spettacolare l’eventuale duello a distanza, tutto improntato sul piano fisico, tra alcuni dei giocatori più performanti del nostro campionato come Boga e Rogerio ...

