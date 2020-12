Milan, Ibrahimovic nuovo stop: problema al polpaccio sinistro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic si ferma nuovamente. Al termine dell’allenamento odierno l’attaccante svedese del Milan ha avvertito dolore al polpaccio sinistro. La risonanza, a quanto si apprende, ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni con Ibra che dunque rimarrà fuori sino alla fine del 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Zlatansi ferma nuovamente. Al termine dell’allenamento odierno l’attaccante svedese delha avvertito dolore al. La risonanza, a quanto si apprende, ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni con Ibra che dunque rimarrà fuori sino alla fine del 2020. SportFace.

AntoVitiello : #Milan, stamattina allenamento con la squadra per #Ibrahimovic e #Hernandez, ancora personalizzato per #Kjaer - UEFAcom_it : ?? 'Si può domare un leone, ma non Zlatan #Ibrahimovic' ??? La nostra intervista ?????????????????? al fuoriclasse del #Milan… - DiMarzio : #Milan, le ultime su #Ibrahimovic - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic si ferma durante l'allenamento Dolore al polpaccio sinistro, lo svedese rientra nel 2021 #SkySeri… - theflex96 : EH MA CULO MILAN DICONO #Ibrahimovic -