Milan, Ibra fuori ancora: polpaccio, ecco che è successo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sassuolo-Milan sarà sicuramente senza Zlatan Ibrahimovic . Il fuoriclasse svedese, alla fine dell'allenamento odierno della squadra di Pioli , ha avvertito dolore al polpaccio sinistro: la risonanza ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sassuolo-sarà sicuramente senza Zlatanhimovic . Ilclasse svedese, alla fine dell'allenamento odierno della squadra di Pioli , ha avvertito dolore alsinistro: la risonanza ...

Gazzetta_it : .@Ibra_official a #GazzettaSportsAwards: '#Milan, non aver paura di sognare lo #scudetto' - Tini97Milan1899 : Ora pare evidente che il Milan non può andare avanti solo con Ibra! SERVE UNA PUNTA! Non possiamo andare avanti con… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE – Nuovo infortunio per Ibra: l’esito degli esami e i tempi di recupero ? - SOSFanta : ?? UFFICIALE – Nuovo infortunio per Ibra: l’esito degli esami e i tempi di recupero ? - sportli26181512 : #Milan, Ibra fuori ancora: polpaccio, ecco che è successo: Il fuoriclasse rossonero ha accusato un altro problema a… -