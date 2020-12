Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic? Necessario intervenire sul mercato” (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' vicino al Milan, ha detto la sua sull'assenza di Ibrahimovic e sul mercato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Peppe Di, giornalista di 'Sky Sport' vicino al, ha detto la sua sull'assenza die sulPianeta

Gazzetta_it : Premio Allenatore dell'anno: trionfa Stefano #Pioli! ?????? #GazzettaSportsAwards #gazzetta #milan - KunGrax : RT @MilanNewsit: Sky - Di Stefano: “Milan, a gennaio sarà necessario intervenire sul mercato, inevitabile…” - PianetaMilan : .@acmilan, #DiStefano: '@Ibra_official? Necessario intervenire sul mercato' - #ACMilan #SempreMilan #Milan… - MCalcioNews : Milan, Di Stefano: 'Necessario investire sul mercato per non far pesare l'assenza di Ibrahimovic' ?… - Alessan34958222 : RT @MilanNewsit: Sky - Di Stefano: “Milan, a gennaio sarà necessario intervenire sul mercato, inevitabile…” -