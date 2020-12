Milan, altro stop per Ibrahimovic: 2020 finito per lo svedese, salterà anche la Juventus. La situazione (Di sabato 19 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic incombe in un altro infortunio.Il centravanti svedese del Milan - tornato in gruppo per la sessione odierna di allenamenti - si è nuovamente fermato per una soffusione emorragica nel soleo. Tale risentimento muscolare ritarderà ulteriormente il ritorno in campo della stella rossonera, con l'emergenza in attacco che non sembra cessare per Stefano Pioli. Il recupero dell'ex attaccante di Inter e Juventus avrebbe facilitato notevolmente il lavoro di Rebic e Leao, ancora non al top della condizione fisica e costretti ad interpretare il ruolo di prima punta, non a loro perfettamente congeniale. Il problema accusato dal classe '81 sarebbe stato confermato dalla risonanza magnetica, alla quale seguirà - nel corso dei prossimi giorni - un accertamento strumentale più dettagliato, in modo da ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Zlatanincombe in uninfortunio.Il centravantidel- tornato in gruppo per la sessione odierna di allenamenti - si è nuovamente fermato per una soffusione emorragica nel soleo. Tale risentimento muscolare ritarderà ulteriormente il ritorno in campo della stella rossonera, con l'emergenza in attacco che non sembra cessare per Stefano Pioli. Il recupero dell'ex attaccante di Inter eavrebbe facilitato notevolmente il lavoro di Rebic e Leao, ancora non al top della condizione fisica e costretti ad interpretare il ruolo di prima punta, non a loro perfettamente congeniale. Il problema accusato dal classe '81 sarebbe stato confermato dalla risonanza magnetica, alla quale seguirà - nel corso dei prossimi giorni - un accertamento strumentale più dettagliato, in modo da ...

