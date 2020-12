Michael Flynn: Trump schieri l’esercito per nuove elezioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump Michael Flynn, durante un’intervista su Newsmax, torna a parlare dei presunti brogli che il presidente Trump avrebbe subito durante le elezioni di quest’anno. Ma questa volta Flynn non si è limitato a ripetere a pappagallo le parole del Presidente sulle frodi. Ha invocato addirittura la corte marziale. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ex consigliere per la sicurezza nazionale di, durante un’intervista su Newsmax, torna a parlare dei presunti brogli che il presidenteavrebbe subito durante ledi quest’anno. Ma questa voltanon si è limitato a ripetere a pappagallo le parole del Presidente sulle frodi. Ha invocato addirittura la corte marziale.

MoliPietro : Michael Flynn: Trump schieri l’esercito per nuove elezioni - LUDOVICOTODINI : #Usa, Michael #Flynn a ?@newsmax? TV: #Trump ha opzioni per garantire l'integrità delle elezioni del 2020 —… - Bada66Bs : RT @stazionequattro: Esclusivo - Gen. Michael Flynn: 'The Deep State (Stato Profondo) mi ha seppellito un metro e mezzo sotto terra'. - -… - oldblackmagic : @AvvocatoLorenti Michael Flynn afferma che il presidente Trump ha opzioni per assicurarsi che l’integrità delle ele… - oldblackmagic : @AvvocatoLorenti Trump ha perdonato Michael Flynn il mese scorso, ponendo fine a un processo durato anni che ha vis… -