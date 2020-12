Metz-Lens (sabato 19 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gara d’apertura di questo sedicesimo turno di Ligue 1 che vede di fronte due neopromosse in gran spolvero come il Metz e il Lens. Entrambe vittoriose nell’ultimo turno, fa molto rumore il secco 3 a 0 con cui i giallorossi sono andati a castigare il Monaco, ma non è da meno il 2 a 0 con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gara d’apertura di questo sedicesimo turno di Ligue 1 che vede di fronte due neopromosse in gran spolvero come ile il. Entrambe vittoriose nell’ultimo turno, fa molto rumore il secco 3 a 0 con cui i giallorossi sono andati a castigare il Monaco, ma non è da meno il 2 a 0 con InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Metz-Lens (sabato 19 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici - CinqueNews : Metz-Lens: numeri, curiosità e statistiche - infobetting : Metz-Lens (sabato 19 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 14: #Lille e #Lione spodestano il PSG in vetta #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lorient… -

Ultime Notizie dalla rete : Metz Lens Metz-Lens, Ligue 1: streaming, pronostici, probabili formazioni Il Veggente Ligue 1, sedicesima giornata: il PSG a Lilla per il sorpasso

La Ligue 1 torna in campo oggi pomeriggio, con la sedicesima giornata aperta dal match delle 17 tra Metz e Lens. Al Saint-Symphorien, davanti agli uomini di Antonetti, il Racing di Kakuta, lanciato ...

Ligue1 pronostici 19 dicembre: Marsiglia e Lione cercano il successo

I pronostici di sabato 19 dicembre. La Ligue1 riparte subito con la quindicesima giornata, sono tre le partite in calendario.

La Ligue 1 torna in campo oggi pomeriggio, con la sedicesima giornata aperta dal match delle 17 tra Metz e Lens. Al Saint-Symphorien, davanti agli uomini di Antonetti, il Racing di Kakuta, lanciato ...I pronostici di sabato 19 dicembre. La Ligue1 riparte subito con la quindicesima giornata, sono tre le partite in calendario.