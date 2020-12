Meteo Italia verso il Capodanno: peggiora con FREDDO, anche NEVE (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Meteo verso il 28 dicembrePOSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Prudenza sì, ma dobbiamo evidentemente ripartire da dove c’eravamo lasciati ovvero dalle proiezioni modellistiche orientate verso un ribaltone dello scenario Meteo climatico continentale. Lo abbiamo definito ribaltone perché avremo una ridistribuzione di Alte e Basse Pressioni a livello continentale e i movimenti che s’intravedono sembrano puntare in una sola direzione: Inverno. L’elemento principale sarà rappresentato dalla strutturazione di un forte blocco anticiclonico sull’Oceano Atlantico, ovvero l’Alta Pressione delle Azzorre punterà a nord stoppando l’avanzata dell’aria mite oceanica in direzione del vecchio continente. Ovviamente la risposta non si farà attendere: aria fredda del Circolo Polare Artico punterà ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilil 28 dicembrePOSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Prudenza sì, ma dobbiamo evidentemente ripartire da dove c’eravamo lasciati ovvero dalle proiezioni modellistiche orientateun ribaltone dello scenarioclimatico continentale. Lo abbiamo definito ribaltone perché avremo una ridistribuzione di Alte e Basse Pressioni a livello continentale e i movimenti che s’intravedono sembrano puntare in una sola direzione: Inverno. L’elemento principale sarà rappresentato dalla strutturazione di un forte blocco anticiclonico sull’Oceano Atlantico, ovvero l’Alta Pressione delle Azzorre punterà a nord stoppando l’avanzata dell’aria mite oceanica in direzione del vecchio continente. Ovviamente la risposta non si farà attendere: aria fredda del Circolo Polare Artico punterà ...

