METEO 7 Giorni. Ecco una nuova perturbazione, poi ritorno del freddo da Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Evoluzione attesa nel fine settimanaMETEO SINO AL 24 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’indebolimento dell’anticiclone consente il ritorno di precipitazioni su parte d’Italia, anche se non avremo a che fare con un guasto METEO così importante. Il campo di alta pressione subirà solo un parziale cedimento ad opera del flusso atlantico, consentendo così il passaggio di una perturbazione su parte d’Italia. Ci attendiamo il ritorno di qualche pioggia che assumerà carattere nevoso in alcune aree di montagna. Non sarà nulla di paragonabile al maltempo avuto nella prima parte di dicembre. Il fronte nuvoloso atlantico sarà pilotato da una depressione in approfondimento tra il Nord Atlantico e il Regno Unito. Questo ammasso perturbato tenterà di smantellare il campo di alta pressione presente alle ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Evoluzione attesa nel fine settimanaSINO AL 24 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’indebolimento dell’anticiclone consente ildi precipitazioni su parte d’Italia, anche se non avremo a che fare con un guastocosì importante. Il campo di alta pressione subirà solo un parziale cedimento ad opera del flusso atlantico, consentendo così il passaggio di unasu parte d’Italia. Ci attendiamo ildi qualche pioggia che assumerà carattere nevoso in alcune aree di montagna. Non sarà nulla di paragonabile al maltempo avuto nella prima parte di dicembre. Il fronte nuvoloso atlantico sarà pilotato da una depressione in approfondimento tra il Nord Atlantico e il Regno Unito. Questo ammasso perturbato tenterà di smantellare il campo di alta pressione presente alle ...

