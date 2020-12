Mercedes: Toto Wolff rinnova fino al 2023 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Toto Wolff ha rinnovato il suo contratto con la Mercedes per altre tre stagioni. Il manager austriaco, resterà dunque a svolgere sia il ruolo di CEO che di team principal della scuderia campione in carica. Toto Wolff: i dettagli del rinnovo Il contratto di Wolff, sarebbe terminato con l’inizio del nuovo anno. Dopo mesi di trattative, l’austriaco ha ottenuto il rinnovo fino al 2023. Inoltre, Wolff con questo rinnovo diventa comproprietario del team anglo-tedesco. In suo possesso, il 30% delle quote della scuderia. Con il rinnovo di Toto Wolff, la Mercedes si assicura inoltre un altro investitore: Ineos. L’azienda entra ufficialmente nel mondo dei motori, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020)hato il suo contratto con laper altre tre stagioni. Il manager austriaco, resterà dunque a svolgere sia il ruolo di CEO che di team principal della scuderia campione in carica.: i dettagli del rinnovo Il contratto di, sarebbe terminato con l’inizio del nuovo anno. Dopo mesi di trattative, l’austriaco ha ottenuto il rinnovoal. Inoltre,con questo rinnovo diventa comproprietario del team anglo-tedesco. In suo possesso, il 30% delle quote della scuderia. Con il rinnovo di, lasi assicura inoltre un altro investitore: Ineos. L’azienda entra ufficialmente nel mondo dei motori, ...

