Mercedes conferma Wolff team principal e Ineos come nuovo azionista

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un rinnovamento nel segno del 3, quello che introducenella compagine azionaria deldi Formula 1. Tre quote paritarie controlleranno la società che gestisce le operazioni in Formula 1, ...

Nella giornata di venerdì, Mercedes ha annunciato l'ingresso della società INEOS come terzo azionista del team, ridistribuendo le quote, in modo che vi sia una situazione di parità all'interno del tea ...La struttura azionaria del team vede Daimler ridurre la propria quota, Wolff incrementarla e Ineos fare un ingresso alla pari ...