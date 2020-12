Mental | Michele Vannucci | “Prima che patologie siamo persone

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La nostra intervista ae Pietro Seghetti insieme a Greta Esposito, Romano Reggiani, Federica Pagliaroli, Cosimo Longo, regista, sceneggiatore ed interpreti diserie italiana a trattare il tema del disturbo psichiatrico tra gli adolescenti, disponibile dal 18 dicembre 2020 su RaiPlay. Da venerdì 18 dicembre 2020 sulla piattaforma streaming RaiPlay sarà possibile trovare tutti gli episodi die coraggiosa serie italiana a trattare il tema del disturbo psichiatrico tra gli adolescenti. Basata su un format finlandese, Sekasin, è una co-produzione Rai Fiction e Stand by me per la regia die la scrittura di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti. E dopo aver visto in antei primi due ...