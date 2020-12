«Mental» | la serie che racconta il disturbo mentale tra gli adolescenti

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Se c'è un tema tabù o pocoto nella serialità italiana, è ile tra gli. Allucinazioni, tossicodipendenza, autolesionismo, disturbi alimentari sono temi di cui si parla poco nelletelevisive o, ancora peggio, ricorrendo a stereotipi e luoghi comuni. La Rai prova a fare un salto di qualità e gioca il suo ruolo di Servizio pubblico con, laco-prodotta con la Stand by me di Simona Ercolani chele vicende di un gruppo di ragazzi con problemi psichiatrici, alle prese con le proprie patologie ma anche con le passioni dell'età adolescenziale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullain otto episodi diretta da Michele Vannucci, disponibile in modalità box set in esclusiva su ...