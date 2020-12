“Mental”: da oggi su RaiPlay la serie tv sul tema del disturbo psichiatrico tra gli adolescenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva oggi su RaiPlay Mental, serie tv che racconta le storie di un gruppo di adolescenti con problemi psichiatrici alle prese anche con le incertezze tipiche di quell’età. Target giovane per questo coming of age basato sul fenomeno crossmediale del format finlandese Sekasin. La serie italiana è prodotta per Rai Fiction e Stand by me da Simona Ercolani. Diretta da Michele Vannucci, Mental è stata scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti con la consulenza scientifica della Dott.ssa Paola De Rose, medico specialista in neuropsichiatria infantile. Ed è la prima serie italiana ad affrontare il tema del disagio psichico tra adolescenti. Da oggi, venerdì 18 dicembre tutti gli 8 episodi sono ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arrivasutv che racconta le storie di un gruppo dicon problemi psichiatrici alle prese anche con le incertezze tipiche di quell’età. Target giovane per questo coming of age basato sul fenomeno crossmediale del format finlandese Sekasin. Laitaliana è prodotta per Rai Fiction e Stand by me da Simona Ercolani. Diretta da Michele Vannucci,è stata scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti con la consulenza scientifica della Dott.ssa Paola De Rose, medico specialista in neuropsichiatria infantile. Ed è la primaitaliana ad affrontare ildel disagio psichico tra. Da, venerdì 18 dicembre tutti gli 8 episodi sono ...

