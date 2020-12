Meno cotechino | più addobbi per la casa così gli italiani si preparano al Natale

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La ricerca realizzata dalla società digitale Reply sulle tendenze per il 2020: boom di calendari dell'Avvento e di decorazioni fatte a mano. Le lenticchie spariscono dai menù mentre crescono gli abbonamenti alle piattaforme per guardare serie e film

La Repubblica

La ricerca realizzata dalla società digitale Reply sulle tendenze per il 2020: boom di calendari dell'Avvento e di decorazioni fatte a mano. Le ...chi più e chi meno, in maniera diversa. E non mancano nemmeno le ricette “strane”, le interpretazioni più originali dei sapori della tradizione: dai dolci delle feste al cotechino con le lenticchie.