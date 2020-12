MEF, emissione speciale moneta 5 euro per Presidenza italiana G20 (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Una moneta per celebrare la prima volta dell’Italia alla guida del G20. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una emissione speciale di moneta per celebrare la Presidenza italiana, inaugurata lo scorso primo dicembre. Il nostro Paese sarà al centro di un intenso calendario di eventi istituzionali, nazionali ed internazionali che culmineranno con il Summit dei Capi di Stato e di Governo in programma per il 30-31 Ottobre 2021 a Roma. Il programma della Presidenza si articola intorno al trinomio People, Planet, Prosperity ed avviene in un momento cruciale, in vista della ripresa economica post Covid-19. L’idea è prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo inclusiva e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Unaper celebrare la prima volta dell’Italia alla guida del G20. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato unadiper celebrare la, inaugurata lo scorso primo dicembre. Il nostro Paese sarà al centro di un intenso calendario di eventi istituzionali, nazionali ed internazionali che culmineranno con il Summit dei Capi di Stato e di Governo in programma per il 30-31 Ottobre 2021 a Roma. Il programma dellasi articola intorno al trinomio People, Planet, Prosperity ed avviene in un momento cruciale, in vista della ripresa economica post Covid-19. L’idea è prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo inclusiva e ...

