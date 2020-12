Maurizio Costanzo spinge Maria Teresa Ruta alla conduzione di Domenica In (Di venerdì 18 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip a Domenica In? L’ipotesi sembrerebbe essere un po’ azzardata ma dopo essersi auto-candidata dalla casa più spiata d’Italia (ottenendo anche una risposta ironica della zia Mara), la conduttrice ora ha dalla sua parte un pezzo da novanta: Maurizio Costanzo. Il giornalista, infatti, vedrebbe bene Maria Teresa Ruta al timone di Domenica In che dal prossimo anno resterà orfana di Mara Venier, dato che lei stessa ha annunciato che vuole abbandonare (sarà davvero così?). Tramite il settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha così ‘spinto’ Maria Teresa Ruta ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 dicembre 2020)dal Grande Fratello Vip aIn? L’ipotesi sembrerebbe essere un po’ azzardata ma dopo essersi auto-candidata dcasa più spiata d’Italia (ottenendo anche una risposta ironica della zia Mara), la conduttrice ora ha dsua parte un pezzo da novanta:. Il giornalista, infatti, vedrebbe beneal timone diIn che dal prossimo anno resterà orfana di Mara Venier, dato che lei stessa ha annunciato che vuole abbandonare (sarà davvero così?). Tramite il settimanale Nuovo,ha così ‘spinto’...

StraNotizie : Maurizio Costanzo spinge Maria Teresa Ruta alla conduzione di Domenica In - TrashCashBash1 : La De Grenet si crede opinionista da Maurizio Costanzo Show ma per me può fare solo a friggitrice da Cipollari #GFVIP - deveraun_seraun : Big Maurizio Costanzo o Sottovoce vibes - sono3l1s4 : @douluvvme io mando direttamente i vocali o video dove rido come una foca in calore e parlo in calabrese col doppio… - trattomale : @FuryBionda In questa foto è un incrocio tra una ciambella gonfiabile e Maurizio Costanzo -