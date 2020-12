Maurizio Costanzo replica a Mara Venier: “Diamo una chance a Maria Teresa Ruta” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Maurizio Costanzo si è espresso pungente su Mara Venier e a difesa di Maria Teresa Ruta, rispetto al desiderio espresso dalla gieffina di condurre Domenica in e la conseguente reazione stizzita della conduttrice Rai. La Venier ha suggerito a mezzo social alla Ruta di non sperare troppo sulla possibilità di condurre il suo talk, invitandola a “mettersi in coda alla fila” di aspiranti conduttori del format. Di parere diverso è invece il consorte di Maria De Filippi, che si è espresso in merito con un commento a mezzo stampa. Ha detto di credere molto nel potenziale umano e professionale della Ruta, per poi esortare i vertici Rai a prendere in considerazione la sua candidatura. Maria ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 18 dicembre 2020)si è espresso pungente sue a difesa di, rispetto al desiderio espresso dalla gieffina di condurre Domenica in e la conseguente reazione stizzita della conduttrice Rai. Laha suggerito a mezzo social alladi non sperare troppo sulla possibilità di condurre il suo talk, invitandola a “mettersi in coda alla fila” di aspiranti conduttori del format. Di parere diverso è invece il consorte diDe Filippi, che si è espresso in merito con un commento a mezzo stampa. Ha detto di credere molto nel potenziale umano e professionale della, per poi esortare i vertici Rai a prendere in considerazione la sua candidatura....

