Matilda De Angeli senza ‘filtri’ | l’attrice si mostra con le sue imperfezioni

Leggi su altranotizia

(Di sabato 19 dicembre 2020)Des sifiltri etrucco. Il successo clamoroso del suo post tocca il cuore di tuttiDes sicon le sue(Instagram @des)Des, classe ’95, si è fatta conoscere per le sue magistrali doti di attrice con il film Veloce come il vento, al fianco di Stefano Accorsi. Non è però noto a tutti che la giovane abbia mosso invece i suoi primi passi come attrice nella fiction Rai, Tutto Può Succedere. Fiction che vede le storie di 4 fratelli alle prese con i propri figli e le proprie vite, tra alti e bassi. La giovane, oltre ad essere una grandissima attrice, è anche una ...