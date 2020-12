Mario Ermito torna al Gf dopo 9 anni: chi è, l’ingresso nella Casa e la reazione dei concorrenti (Video) (Di sabato 19 dicembre 2020) Mario Ermito torna al Gf dopo 9 anni di distanza dalla sua prima partecipazione al reality. Ermito ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Casa nella puntata di Gf Vip 5 di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020, con i concorrenti che sono stati chiamati da Alfonso Signorini ad andare a cercarlo in giardino. Mario Ermito fa il suo ingresso al Gf Vip Prima dell’ingresso vero e proprio al Grande Fratello Vip, Mario Ermito si è fatto conoscere anche dal pubblico di Canale 5 grazie ad una clip di presentazione ufficiale, in cui l’ex volto di Gf 12, oggi attore, ha svelato a tutti chi è e da dove viene, non senza far riferimento ad una ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 dicembre 2020)al Gfdi distanza dalla sua prima partecipazione al reality.ha fatto il suo ingresso ufficialepuntata di Gf Vip 5 di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020, con iche sono stati chiamati da Alfonso Signorini ad andare a cercarlo in giardino.fa il suo ingresso al Gf Vip Prima delvero e proprio al Grande Fratello Vip,si è fatto conoscere anche dal pubblico di Canale 5 grazie ad una clip di presentazione ufficiale, in cui l’ex volto di Gf 12, oggi attore, ha svelato a tutti chi è e da dove viene, non senza far riferimento ad una ...

GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - teograziani : io fermo in panne su Mario Ermito e non ho intenzione di schiodarmi #gfvip - yellowmarsmello : IO MASSIMILIANO MORRA E MARIO ERMITO ME LI MERITAVO INSIEME NELLA CASA #gfivp - Weleciaramitar1 : RT @RamaTrash8: Tommaso che come noi già apprezza le qualità di Mario Ermito. #GFVIP - tuttopuntotv : Mario Ermito torna al Gf dopo 9 anni: chi è, l’ingresso nella Casa e la reazione dei concorrenti (Video) #gfvip… -