Mario Ermito, chi è?/ Il ritorno al Grande Fratello Vip e quel legame speciale con Adua Del Vesco... (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mario Ermito è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020: nella casa incontrerà Rosalinda Cannavò con cui ha lavorato per Ares Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020)è uno dei nuovi concorrenti delVip 2020: nella casa incontrerà Rosalinda Cannavò con cui ha lavorato per Ares

GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - oggiammareyee : Raga ma Tommaso conosce Mario Ermito? #GFVIP - tzsomtrgsdmrcsr : Il GF ripesca Mario Ermito del GF12 , gli unici veri ripescaggi del NIP Che tutti vorremmo: #gfvip - Maddale20530912 : RT @zorzissmile: Tommaso che “Stasera entra carne fresca secondo me, arriveranno dei manzi” TOMMÀ NON POSSO DARTI PROPRIO TORTO IO ERO GI… - viperissimo : @daniela_dm16 A me zenga piace moltissimo. Mario Ermito lo ricordo al Gf nip e non mi piace per niente,bello ma non… -