Marica Pellegrinelli e il «presunto» riavvicinamento con Eros Ramazzotti | «Falsità»

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Marica Pellegrinelli mette al tappeto il gossip. La modella, in un lungo post pubblicato sui social, ha smentito l’indiscrezione che la voleva di nuovo vicina all’ex marito, Eros Ramazzotti: «Basta invenzioni, queste sono falsità», scrive al fianco di un articolo del settimanale Chi in cui si racconta il presunto ritorno di fiamma con il cantante, in vista del Natale. «Io sono felicemente sola, senza tira e molla, da gennaio scorso».