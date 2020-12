Maria Teresa Ruta, dopo il GF Vip… Il suo nome vola tra i piani alti: “È la persona giusta” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutto è cominciato in chiacchiere al GF Vip. Maria Teresa Ruta, simbolo indiscusso dell’edizione di quest’anno, stava raccontando ad alcuni dei suoi inquilini quali fossero i sogni professionali che ancora tiene nel cosiddetto cassetto. “Vorrei fare Domenica in di Mara Venier, ma finché c’è Mara Venier”, si era lasciata scappare durante il discorso e l’amata signora della domenica aveva risposto. Mara Venier era venuta a conoscenza del desiderio esternato da Maria Teresa Ruta mentre era in chiacchiere nella casa di Cinecittà, e aveva risposto ironicamente sui social: “Me sa che c’è la fila! Ti adoro”, riferendosi con affetto alla collega nonché star del GF Vip 5. Si trattava di semplici parole da parte di entrambe, eppure l’idea di Domenica in non è affatto dispiaciuta a Maurizio ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutto è cominciato in chiacchiere al GF Vip., simbolo indiscusso dell’edizione di quest’anno, stava raccontando ad alcuni dei suoi inquilini quali fossero i sogni professionali che ancora tiene nel cosiddetto cassetto. “Vorrei fare Domenica in di Mara Venier, ma finché c’è Mara Venier”, si era lasciata scappare durante il discorso e l’amata signora della domenica aveva risposto. Mara Venier era venuta a conoscenza del desiderio esternato damentre era in chiacchiere nella casa di Cinecittà, e aveva risposto ironicamente sui social: “Me sa che c’è la fila! Ti adoro”, riferendosi con affetto alla collega nonché star del GF Vip 5. Si trattava di semplici parole da parte di entrambe, eppure l’idea di Domenica in non è affatto dispiaciuta a Maurizio ...

