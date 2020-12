“Maradona è morto dopo un’agonia durata tra le 17 e le 25 ore”: le rivelazioni di Mario Braudy, il fidanzato della sua ex (Di venerdì 18 dicembre 2020) Maradona è stato curato male e ha vissuto un’agonia durata tra le 17 e le 25 ore. Le rivelazioni dell’avvocato Mario Braudy, fidanzato della ex del campione argentino, Veronica Ojeda, cambiano le carte in tavola sulla fine del Pibe de Oro. Secondo Braudy, Maradona non è morto per un malore improvviso ma a causa di un edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca cronica. Già provato da una cardiomiopatia dilatativa che aveva debilitato fortemente il suo cuore, Dieguito sarebbe rimasto agonizzante almeno una giornata a seguito dell’edema polmonare acuto. Un giorno intero di sofferenza che prefigurano la mancanza di attenzione e di cure verso la sua salute da parte dei medici che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)è stato curato male e ha vissutotra le 17 e le 25 ore. Ledell’avvocatoex del campione argentino, Veronica Ojeda, cambiano le carte in tavola sulla fine del Pibe de Oro. Secondonon èper un malore improvviso ma a causa di un edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca cronica. Già provato da una cardiomiopatia dilatativa che aveva debilitato fortemente il suo cuore, Dieguito sarebbe rimasto agonizzante almeno una giornata a seguito dell’edema polmonare acuto. Un giorno intero di sofferenza che prefigurano la mancanza di attenzione e di cure verso la sua salute da parte dei medici che lo ...

VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - picuzzo93 : @ondaquadra sangue sciolto —> maradona morto. - gekomino : comunque questo articolo andrebbe letto e imparato a memoria come fosse la poesia di natale: - gekomino : @umanesimo non sarebbe una brutta idea, visto che si stanno comportando molto meglio di noi sotto TUTTI i punti di… - SimonePalazzoli : @GarbaSte @francescomac64 @acidulo1 @pisto_gol perché secondo te il napoli non doveva vince per forza visto che era… -