Manovra, verso la somministrazione dei vaccini in farmacia

E' consentita, per gli anni 2020 e 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario ...

Lo si legge in un emendamento alla Manovra, proposto da Fratelli d'Italia e riformulato dal ministero della Salute. Le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario possono inoltre eseguire test ...

Dl ristori, sostegni economici per 19 miliardi. Manovra, accordo su aiuti al settore auto

Cinquanta milioni per le mamme che rientrano al lavoro, slitta ancora la sugar tax. Restano da sciogliere i nodi su superbonus e cannabis light. Verso duplice ...

