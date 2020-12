Manchester United, Solskjaer sulle accuse di razzismo a Cavani: “Non c’era malizia nelle sue parole. Squalifica? Ecco cosa teme” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tecnico del Manchester United.Manchester United, clamoroso Cavani: la FA accusa di razzismo il Matador, Ecco come stanno le coseOle Gunnar Solskjaer ha risposto alle domande relative a Edinson Cavani, l’attaccante uruguaiano, ex Palermo e Napoli, accusato formalmente dalla FA (la federcalcio inglese, ndr) di condotta razzista per un termine usato sui propri social, episodio che lo ha visto suo malgrado coinvolto.VIDEO Cassano, la rivelazione shock di Fantantonio: “Cavani ha rifiutato l’Inter per un motivo preciso”Queste le dichiarazione del tecnico dei "Red Devils"."Ovviamente abbiamo parlato con Edinson. Si è scusato, e noi sappiamo che non c'era malizia nelle sue ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tecnico del, clamoroso: la FA accusa diil Matador,come stanno le coseOle Gunnarha risposto alle domande relative a Edinson, l’attaccante uruguaiano, ex Palermo e Napoli, accusato formalmente dalla FA (la federcalcio inglese, ndr) di condotta razzista per un termine usato sui propri social, episodio che lo ha visto suo malgrado coinvolto.VIDEO Cassano, la rivelazione shock di Fantantonio: “ha rifiutato l’Inter per un motivo preciso”Queste le dichiarazione del tecnico dei "Red Devils"."Ovviamente abbiamo parlato con Edinson. Si è scusato, e noi sappiamo che non c'erasue ...

