Manchester United nel segno di Rooney: arriva la firma del figlio Kai – FOTO

Il Manchester United torna ad avere in squadra un Rooney con la numero 10: il figlio Kai ha firmato con i Red Devils

Torna un altro Rooney con la maglia del Manchester United. Il figlio di Wayne, Kai, ha firmato un contratto con i Red Devils ed entrerà a far parte del club che ha fatto grande suo padre. Una storia che continua insomma sotto la maglia rossa dello United.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Wayne Rooney (@wayneRooney)

