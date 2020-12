Manchester United, il colpo di mercato è… Rooney (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Manchester United acquista Rooney. Nessun errore. I Red Devils hanno puntato ancora sul DNA della famiglia dell'inglese. Questa volta non si tratta del ritorno della leggenda Wayne, ma di suo figlio Kai. Ad annunciare la lieta notizia è lo stesso ex centravanti, ora nei panni di tecnico al Derby County, con un messaggio con tanto di foto sui vari social network.Manchester United: ecco Kai Rooneycaption id="attachment 1067137" align="alignnone" width="545" Rooney (Instagram)/caption"Giornata speciale! Kai firma per il Manchester United. Continua a lavorare sodo figliolo", ha scritto Wayne Rooney su Instagram documentando la firma di suo figlio Kai con tanto di maglia numero 10 già scelta. Se il percorso del piccolo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilacquista. Nessun errore. I Red Devils hanno puntato ancora sul DNA della famiglia dell'inglese. Questa volta non si tratta del ritorno della leggenda Wayne, ma di suo figlio Kai. Ad annunciare la lieta notizia è lo stesso ex centravanti, ora nei panni di tecnico al Derby County, con un messaggio con tanto di foto sui vari social network.: ecco Kaicaption id="attachment 1067137" align="alignnone" width="545"(Instagram)/caption"Giornata speciale! Kai firma per il. Continua a lavorare sodo figliolo", ha scritto Waynesu Instagram documentando la firma di suo figlio Kai con tanto di maglia numero 10 già scelta. Se il percorso del piccolo ...

