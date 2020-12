Manchester City, Guardiola: «Segniamo poco? Dobbiamo fare così» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla delle difficoltà in zona gol della sua squadra. Ecco le parole del tecnico catalano Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester City. Le sue parole. POCHI GOL – «Insisti, insisti e insisti. Se 25 tiri non sono sufficienti, Dobbiamo crearne di più. Dobbiamo essere positivi ed un giorno spezzeremo questo incantesimo. Dobbiamo essere aggressivi, mettere più giocatori davanti alla prta. Quando poi vinceremo e continueremo a segnare, ci sarà fiducia. Dobbiamo segnare di più, questa è la realtà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pep, allenatore del, parla delle difficoltà in zona gol della sua squadra. Ecco le parole del tecnico catalano Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. Le sue parole. POCHI GOL – «Insisti, insisti e insisti. Se 25 tiri non sono sufficienti,crearne di più.essere positivi ed un giorno spezzeremo questo incantesimo.essere aggressivi, mettere più giocatori davanti alla prta. Quando poi vinceremo e continueremo a segnare, ci sarà fiducia.segnare di più, questa è la realtà». Leggi su Calcionews24.com

