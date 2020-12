Mamma Rosetta: "Quattro prigioni in tre mesi, quanto dolore povero figlio mio' (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) -"Mio figlio Pietro ha cambiato quattro prigioni in tre mesi? Che dolore, che strazio. Per fortuna è tutto finito e do ...

(Trapani) - Sul trucco che oggi ha deciso di sfoggiare, Rosetta Ingargiola spiega sorridendo: "Mi sono fatta bella per mio figlio - racconta -mi sento cambiata. E adesso non vedo l'ora di poterlo abbr ...

