“Mamamia” | Cristiano Ronaldo apprezza la foto hot della fidanzata Georgina

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel giorno in cui si parla dei concorrenti all’edizione del Festival di Sanremo 2021, s’è iniziato a parlare di quelli che potrebbero essere gli ospitiseconda edizione consecutiva condotta da Amadeus. LEGGI ANCHE => Sanremo 2021, chi salirà sul palco dell’Ariston? Tutti gli artisti in gara presentati con una canzone a testa Lo scopriremo con il passare dei mesi. L’anno scorso, furono tanti i nomi nazionali ed internazionali di prestigio. Senza citare il sempre presente Fiorello, sono saliti sul palco artisti – non musicali – del calibro di Roberto Benigni e Pierfrancesco Favino (assieme ai colleghi del cast del film ‘Gli anni più belli’), ed hanno co-condotto bellezze del calibro di Diletta Leotta eRodriguez. Parliamo in quest’occasione di quest’ultima – nota per essere la compagna di...