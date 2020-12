Malattie rare: Calabria unica Regione che non ha attivato screening neonatale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "La Calabria è l'unica Regione d'Italia a non avere ancora attivato lo screening neonatale" per la diagnosi delle Malattie rare. "Sappiamo che ha diversi problemi, ma ciò non vuol dire che i bambini calabresi non debbano avere questa importante opportunità". Lo sottolinea Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di Omar, l'Osservatorio Malattie rare che oggi presenta il Quaderno 'Sne, prospettive di estensione del panel', realizzato con il patrocinio di Fondazione Telethon e di Uniamo Fimr Onlus per dare indicazioni ai soggetti deputati ad aggiornare la lista di patologie ammesse allo Sne, lo screening neonatale esteso. Su questo fronte "purtroppo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "Laè l'd'Italia a non avere ancoralo" per la diagnosi delle. "Sappiamo che ha diversi problemi, ma ciò non vuol dire che i bambini calabresi non debbano avere questa importante opportunità". Lo sottolinea Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di Omar, l'Osservatorioche oggi presenta il Quaderno 'Sne, prospettive di estensione del panel', realizzato con il patrocinio di Fondazione Telethon e di Uniamo Fimr Onlus per dare indicazioni ai soggetti deputati ad aggiornare la lista di patologie ammesse allo Sne, loesteso. Su questo fronte "purtroppo non ...

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "Sono almeno 7 le malattie rare da aggiungere alla lista nazionale dello screening neonatale", che grazie al prelievo di una goccia di sangue dal tallone permette ...

'Servono percorsi per casi a esordio tardivo e bisogna ottimizzare rete laboratori'

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - I fondi nazionali stanziati attraverso i Lea, Livelli essenziali di assistenza, per lo screening neonatale delle malattie rare devono essere vincolati dalle ...

