Malattie rare: Bofrost dona 300mila euro a Telethon (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da Bofrost 300.000 euro a Telethon per la lotta alle Malattie genetiche rare. Devoluti alla ricerca i ricavi della vendita di prodotti speciali e i contributi volontari raccolti fra i clienti 300 mila euro per sostenere i ricercatori italiani in prima fila nella lotta alle Malattie genetiche rare. È la cifra record che Bofrost donerà alla Fondazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da300.000per la lotta allegenetiche. Devoluti alla ricerca i ricavi della vendita di prodotti speciali e i contributi volontari raccolti fra i clienti 300 milaper sostenere i ricercatori italiani in prima fila nella lotta allegenetiche. È la cifra record chedonerà alla Fondazione… L'articolo Corriere Nazionale.

Dansai75 : RT @ElisirTv: 'La sfida è grande, da medico ho ricevuto insegnamenti enormi da queste famiglie che quotidianamente combattono per tenere al… - RaiperilSociale : Settimana all’insegna della solidarietà di @Telethonitalia con i Cuori di cioccolato, un dono simbolo di generosità… - AMaREOnlus : Un ringraziamento alla Dott.ssa Di Michele che su @Rete8News #MedicinaFacile ha evidenziato cosa sono le malattie r… - Carlitos7115 : @Lupazzo1978 Un abbraccio e abbiate fede. Il Bambin Gesù di Roma è specializzato in malattie rare. Pregherò per voi - Frances25551623 : RT @Nonvaffattobene: @Lupazzo1978 Scusa...scritto di fretta. Ripeto 1) papà di un mio amico ex Primario di Pediatria specializzato in malat… -