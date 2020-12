Malattie rare: 'altre 7 da inserire in screening neonatale', Quaderno Omar (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "Sono almeno 7 le Malattie rare da aggiungere alla lista nazionale dello screening neonatale", che grazie al prelievo di una goccia di sangue dal tallone permette di diagnosticare alla nascita condizioni sulle quali la medicina consente oggi di intervenire, con speranze tanto maggiori quanto più precocemente si agisce. La Sma, atrofia muscolare spinale; la malattia di Gaucher, quelle di Fabry e di Pompe; la Mps I, mucopolisaccaridosi di tipo I; l'immunodeficienza Ada-Scid o sindrome dei 'bimbi in bolla', e l'adrenoleucodistrofia cerebrale X-Cald sono le 7 patologie che Omar, l'Osservatorio Malattie rare, chiede di inserire insieme alle oltre 40 già presenti nell'elenco per lo Sne, screening ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "Sono almeno 7 leda aggiungere alla lista nazionale dello", che grazie al prelievo di una goccia di sangue dal tallone permette di diagnosticare alla nascita condizioni sulle quali la medicina consente oggi di intervenire, con speranze tanto maggiori quanto più precocemente si agisce. La Sma, atrofia muscolare spinale; la malattia di Gaucher, quelle di Fabry e di Pompe; la Mps I, mucopolisaccaridosi di tipo I; l'immunodeficienza Ada-Scid o sindrome dei 'bimbi in bolla', e l'adrenoleucodistrofia cerebrale X-Cald sono le 7 patologie che, l'Osservatorio, chiede diinsieme alle oltre 40 già presenti nell'elenco per lo Sne,...

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - I fondi nazionali stanziati attraverso i Lea, Livelli essenziali di assistenza, per lo screening neonatale delle ...

