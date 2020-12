Madame, per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Voce” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Madame arriva al Festival Di Sanremo con il brano “Voce”. Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciotto anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e Ghali. E’ la nuova Voce libera e sfrontata della musica italiana. Madame usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore. Madame a Sanremo 2021 con il singolo “Voce” E’ diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile. Sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono l’età né il genere a definire il talento di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)arriva alDicon il”.è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciotto anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e Ghali. E’ la nuovalibera e sfrontata della musica italiana.usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore.2021 con il singolo “” E’ diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile. Sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono l’età né il genere a definire il talento di un ...

