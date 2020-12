M5S: “Serve azione sinergica per salvare Napoli e rilanciare la Campania” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Al tavolo con le forze politiche di centrosinistra abbiamo voluto porre l’accento sulla grande opportunità storica che abbiamo per cambiare il volto della Campania e del suo capoluogo, offertaci dalle risorse in arrivo del Recovery Fund e dal Piano operativo di sviluppo e coesione. Abbiamo il dovere di mettere da parte la polemica politica e di lavorare assieme per la rinascita dei nostri territori. Insieme dobbiamo batterci perché al Sud arrivi una quota di riparto di quei fondi adeguata alle esigenze di rilancio e di sviluppo di territori oggettivamente più deboli, ma con la stessa determinazione dobbiamo pretendere garanzia nell’efficacia e nella qualità della spesa”. Lo dichiarano la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino e la deputata M5S Gilda Sportiello, a margine ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Al tavolo con le forze politiche di centrosinistra abbiamo voluto porre l’accento sulla grande opportunità storica che abbiamo per cambiare il volto dellae del suo capoluogo, offertaci dalle risorse in arrivo del Recovery Fund e dal Piano operativo di sviluppo e coesione. Abbiamo il dovere di mettere da parte la polemica politica e di lavorare assieme per la rinascita dei nostri territori. Insieme dobbiamo batterci perché al Sud arrivi una quota di riparto di quei fondi adeguata alle esigenze di rilancio e di sviluppo di territori oggettivamente più deboli, ma con la stessa determindobbiamo pretendere garanzia nell’efficacia e nella qualità della spesa”. Lo dichiarano la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino e la deputata M5S Gilda Sportiello, a margine ...

M5S_Europa : Nuovo scivolone di #Lega e #FdI. Il meccanismo in difesa della #RuleOfLaw serve anche per evitare che i soldi dei c… - uandarin : RT @uandarin: BRUXELLES E BERLINO HANNO FATTO CAPIRE A MATTARELLA, IL MALLEVADORE DI QUESTO GOVERNO M5S-PD, CHE IL CAVALLO NON BEVE - LA LE… - Giusepp28096658 : @PrecariUnitiCNR @manfredi_min @AlexMelicchio @Montecitorio @SenatoStampa @Deputatipd @M5S_Camera @GiuseppeConteIT… - Svero__ : @SaracomemeSara È un parto del M5S, il potere che ha è tutto in quel 32% che si è visto essere un contenitore vuoto… - uandarin : BRUXELLES E BERLINO HANNO FATTO CAPIRE A MATTARELLA, IL MALLEVADORE DI QUESTO GOVERNO M5S-PD, CHE IL CAVALLO NON BE… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Serve REGIONE – Greco (M5S) “Serve tutto alla sanità, ci auguriamo che le mozioni approvate non servano solo per salvare la faccia” Molise Network M5S: “Serve azione sinergica per salvare Napoli e rilanciare la Campania”

Napoli – “Al tavolo con le forze politiche di centrosinistra abbiamo voluto porre l’accento sulla grande opportunità storica che abbiamo per cambiare il volto della Campania e del suo capoluogo, offer ...

COMMISSIONE BILANCIO: M5S, “CENTRODESTRA SI SOTTRAE A CONFRONTO CON OPPOSIZIONI”

L’AQUILA – “Caos, continui rinvii, sottrazione al confronto, norme incomplete e assenza inaccettabile dell’assessore al Bilancio Guido Liris. È questa l’amara sintesi della gestione dei lavori della I ...

Napoli – “Al tavolo con le forze politiche di centrosinistra abbiamo voluto porre l’accento sulla grande opportunità storica che abbiamo per cambiare il volto della Campania e del suo capoluogo, offer ...L’AQUILA – “Caos, continui rinvii, sottrazione al confronto, norme incomplete e assenza inaccettabile dell’assessore al Bilancio Guido Liris. È questa l’amara sintesi della gestione dei lavori della I ...