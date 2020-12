M5S e Pd alla prova delle Comunali. Pressing su Fico per correre a Napoli. Da oggi al via i tavoli per cercare candidati condivisi. Ma a Roma e Milano dem e grillini marceranno separati (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’apertura ufficiale, per quanto teorica e mai completamente esplicitata, c’è stata con i risultati dei 23 quesiti pubblicati la settimana scorsa e frutto del confronto degli Stati generali. In alcuni di queste domande gli attivisti del Movimento cinque stelle hanno di fatto aperto ufficialmente alle alleanze sul territorio (e, in realtà, anche sul fronte nazionale). Certo: occorre una chiara condivisione di idee e programmi. Ed è proprio per questo che i tavoli e i summit con largo anticipo rispetto alle elezioni Comunali lasciano pensare che questa volta senza polemiche o strascichi di sorta si possa arrivare alle urne con Pd e Movimento cinque stelle uniti nella stessa coalizione. Il 2021, d’altronde, sarà un anno profondamente delicato sul fronte soprattutto delle elezioni amministrative. Al voto andranno le tre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’apertura ufficiale, per quanto teorica e mai completamente esplicitata, c’è stata con i risultati dei 23 quesiti pubblicati la settimana scorsa e frutto del confronto degli Stati generali. In alcuni di queste domande gli attivisti del Movimento cinque stelle hanno di fatto aperto ufficialmente alle alleanze sul territorio (e, in realtà, anche sul fronte nazionale). Certo: occorre una chiaraone di idee e programmi. Ed è proprio per questo che ie i summit con largo anticipo rispetto alle elezionilasciano pensare che questa volta senza polemiche o strascichi di sorta si possa arrivare alle urne con Pd e Movimento cinque stelle uniti nella stessa coalizione. Il 2021, d’altronde, sarà un anno profondamente delicato sul fronte soprattuttoelezioni amministrative. Al voto andranno le tre ...

