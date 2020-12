Lutto nel cinema: se ne va anche lui. Addio all’attore dai ruoli indimenticabili (Di venerdì 18 dicembre 2020) A pochi giorni dalla scomparsa di Dave Prowse, ovvero Darth Vader, è morto un altro grande protagonista della saga di Star Wars. Si tratta di Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett che interpretava il famigerato cacciatore di taglie. L’attore britannico aveva 75 anni e si trovava nell’ospedale di Tooting, nel sud di Londra, “a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson”, dice il suo sito web. Bulloch era nato a Market Harborough, nel Leicestershire. È stato presente in diverse serie tv degli anni ’70 e ’80, tra cui ‘Doctor Who’ e ‘Robin of Sherwood’, e ha avuto ruoli secondari in tre film di James Bond. Ma l’attore è meglio conosciuto per aver interpretato Boba Fett in “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi”. (Continua dopo la foto) Mark Hamill alias Luke Skywalker ha scritto in un tweet: “Jeremy Bulloch ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) A pochi giorni dalla scomparsa di Dave Prowse, ovvero Darth Vader, è morto un altro grande protagonista della saga di Star Wars. Si tratta di Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett che interpretava il famigerato cacciatore di taglie. L’attore britannico aveva 75 anni e si trovava nell’ospedale di Tooting, nel sud di Londra, “a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson”, dice il suo sito web. Bulloch era nato a Market Harborough, nel Leicestershire. È stato presente in diverse serie tv degli anni ’70 e ’80, tra cui ‘Doctor Who’ e ‘Robin of Sherwood’, e ha avutosecondari in tre film di James Bond. Ma l’attore è meglio conosciuto per aver interpretato Boba Fett in “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi”. (Continua dopo la foto) Mark Hamill alias Luke Skywalker ha scritto in un tweet: “Jeremy Bulloch ...

TERAMO – Si è spento questa notte, a soli 60 anni, Giorgio Ciccone, Luogotenente dei Carabinieri in pensione. Nato a Locorotondo (Bari), dal 2014 in pensione, per anni è stato un’autentica colonna del ...

REGGIO EMILIA – La polizia di Stato piange l’improvvisa morte, a soli 48 anni, di Antonio Pattacini, assistente capo coordinatore in forza alla Questura cittadina. Arruolatosi nel 1991, dopo il corso ...

TERAMO – Si è spento questa notte, a soli 60 anni, Giorgio Ciccone, Luogotenente dei Carabinieri in pensione. Nato a Locorotondo (Bari), dal 2014 in pensione, per anni è stato un'autentica colonna del ...

REGGIO EMILIA – La polizia di Stato piange l'improvvisa morte, a soli 48 anni, di Antonio Pattacini, assistente capo coordinatore in forza alla Questura cittadina. Arruolatosi nel 1991, dopo il corso ...