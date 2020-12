Lunedì perizia Ctu sui fratellini di Cuneo che hanno denunciato il padre

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Inizieranno lunedì 21 dicembre le operazioni peritali sui fratellini di Cuneo. E’ stata infatti incaricata una CTU per verificare eventuali ‘disturbi psichiatrici’ dei minori ancora lontani dalla madre e tenuti in casa famiglia dopo aver denunciato abusi subiti dal padre che e’ finito sotto processo penale per questo. “Un’iniziativa che potrebbe quindi condizionare l’iter del procedimento” ha dichiarato il legale della mamma Alma, Domenico Morace.