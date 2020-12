L’ultima lettera di Donato Bilancia dal carcere: «Chiedo scusa ai familiari di Parenti e Scotto» (Di venerdì 18 dicembre 2020) La missiva scritta a luglio. Il nipote della vittima nega il perdono: «È una farsa, doveva svelare chi erano i suoi complici» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 dicembre 2020) La missiva scritta a luglio. Il nipote della vittima nega il perdono: «È una farsa, doveva svelare chi erano i suoi complici»

