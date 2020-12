Lotta, Coppa del Mondo 2020: Sadulaev domina la scena nell’ultima giornata della manifestazione a Belgrado (Di venerdì 18 dicembre 2020) A Belgrado si è conclusa quest’oggi la World Cup 2020 di Lotta, evento sostitutivo dei Campionati del Mondo Senior in seguito alla mancanza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello iscritti alla rassegna iridata (per problematiche legate al Covid-19). La settima giornata di gara ha visto lo svolgimento dei ripescaggi e delle finali per quanto riguarda le ultime cinque categorie di peso dello stile libero maschile: 61, 65, 79, 86 e 97 kg. Partiamo dalle categorie olimpiche, con il trionfo nei -65 kg da parte dell’armeno Vazgen Tevanyan dopo aver battuto per 9-1 in finale l’ungherese Iszmail Muszukajev. Completano il podio l’ucraino Hor Ohannesian e l’azero Haji Aliyev. Successo russo invece nei -86 kg, con l’affermazione di Dauren Kurugliev dopo aver regolato nell’atto conclusivo il polacco ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Asi è conclusa quest’oggi la World Cupdi, evento sostitutivo dei Campionati delSenior in seguito alla mancanza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello iscritti alla rassegna iridata (per problematiche legate al Covid-19). La settimadi gara ha visto lo svolgimento dei ripescaggi e delle finali per quanto riguarda le ultime cinque categorie di peso dello stile libero maschile: 61, 65, 79, 86 e 97 kg. Partiamo dalle categorie olimpiche, con il trionfo nei -65 kg da parte dell’armeno Vazgen Tevanyan dopo aver battuto per 9-1 in finale l’ungherese Iszmail Muszukajev. Completano il podio l’ucraino Hor Ohannesian e l’azero Haji Aliyev. Successo russo invece nei -86 kg, con l’affermazione di Dauren Kurugliev dopo aver regolato nell’atto conclusivo il polacco ...

azzurridigloria : ??LOTTA COPPA DEL MONDO 2020?? L'Italia termina la partecipazione alla Coppa del Mondo di Lotta 2020 a Belgrado. Fran… - OhBryanTiLanci : Dipende se vincono per 7 anni di seguito ma lottando fino ad Abu Dhabi. Sennó no, il concetto è sempre quello. Per… - Pasqualito1993 : #Kilde e #Odermaat prendono punti importanti per la coppa del mondo. Sara una bella lotta #fisalpine #EurosportSci - sportli26181512 : Coppa del mondo lotta, Chamizo secondo a Belgrado: vince il russo Zhamalov: Secondo posto per Frank Chamizo nella l… - zazoomblog : Lotta Coppa del Mondo 2020: Frank Chamizo beffato in finale dal russo Zhamalov out gli ultimi tre azzurri dello sti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Coppa Lotta, Coppa del Mondo 2020: Frank Chamizo beffato in finale dal russo Zhamalov, out gli ultimi tre azzurri dello stile libero OA Sport Lotta, Coppa del Mondo 2020: Sadulaev domina la scena nell’ultima giornata della manifestazione a Belgrado

A Belgrado si è conclusa quest’oggi la World Cup 2020 di lotta, evento sostitutivo dei Campionati del Mondo Senior in seguito alla mancanza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello iscritti ...

Coppa Italia: ecco data, orario e palinsesto TV per l’ottavo di finale Sassuolo-SPAL

Nel pomeriggio di oggi, la Lega Serie A ha reso noti gli orari delle partite del Sassuolo e la relativa programmazione televisiva fino al 3 aprile. I neroverdi, però, saranno impegnati anche nell’otta ...

A Belgrado si è conclusa quest’oggi la World Cup 2020 di lotta, evento sostitutivo dei Campionati del Mondo Senior in seguito alla mancanza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello iscritti ...Nel pomeriggio di oggi, la Lega Serie A ha reso noti gli orari delle partite del Sassuolo e la relativa programmazione televisiva fino al 3 aprile. I neroverdi, però, saranno impegnati anche nell’otta ...