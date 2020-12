Loria: «Roma-Torino? Abisso ha indirizzato la partita con le sue decisioni» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Simone Loria, ex difensore di Roma e Atalanta, ha parlato della direzione di gara di Abisso nella gara tra giallorossi e Torino. Le sue parole Simone Loria, ex difensore di Roma e Atalanta, ha parlato della direzione di gara di Abisso nella gara tra giallorossi e Torino. Le sue parole a Non è la Radio. «L’arbitro poteva non ammonire Singo per la seconda volta. Quello non è un fallo da cartellino giallo, specialmente quando sono passati 13 minuti dall’inizio della partita e il giocatore è già stato ammonito. Posso capire se fai un entrata brutta o tiri la maglia, ma così ha indirizzato la partita in un certo modo. Tolto il fatto che le qualità delle due squadre sono totalmente differenti, anche a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Simone, ex difensore die Atalanta, ha parlato della direzione di gara dinella gara tra giallorossi e. Le sue parole Simone, ex difensore die Atalanta, ha parlato della direzione di gara dinella gara tra giallorossi e. Le sue parole a Non è la Radio. «L’arbitro poteva non ammonire Singo per la seconda volta. Quello non è un fallo da cartellino giallo, specialmente quando sono passati 13 minuti dall’inizio dellae il giocatore è già stato ammonito. Posso capire se fai un entrata brutta o tiri la maglia, ma così halain un certo modo. Tolto il fatto che le qualità delle due squadre sono totalmente differenti, anche a ...

romanewseu : #Loria: 'La Roma è una grande squadra, contro l'#Atalanta sarà una bellissima partita' #ASRoma #Romanewseu… - PagineRomaniste : #Loria: 'La Roma sta facendo bene. Contro l'#Atalanta sarà una bellissima partita' #ASRoma #AtalantaRoma - VoceGiallorossa : ?? #Loria: 'La @OfficialASRoma sta facendo bene. Lottare per un posto in Champions non sarà semplice. Contro l'… - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ESCLUSIVA - #Loria: '#Totti e #DeRossi compagni eccezionali, un piacere giocare a Roma' #ASRoma ??? @riccardo_casoli e @D… - romatube_it : ESCLUSIVA - #Loria: '#Totti e #DeRossi compagni eccezionali, un piacere giocare a Roma' #ASRoma ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Loria Roma Loria: "La Roma sta facendo bene. Lottare per un posto in Champions non sarà semplice. Contro... Voce Giallo Rossa Loria: «Roma-Torino? Abisso ha indirizzato la partita con le sue decisioni»

Simone Loria, ex difensore di Roma e Atalanta, ha parlato della direzione di gara di Abisso nella gara tra giallorossi e Torino. Le sue parole ...

Loria: “La Roma è una grande squadra, contro l’Atalanta sarà una bellissima partita”

LORIA INTERVISTA ROMA TORINO – Simone Loria, ex difensore di Roma e Torino, è intervenuto ai microfoni di Non è la Radio per commentare la partita andata in scena ieri sera e non solo. Queste le sue p ...

Simone Loria, ex difensore di Roma e Atalanta, ha parlato della direzione di gara di Abisso nella gara tra giallorossi e Torino. Le sue parole ...LORIA INTERVISTA ROMA TORINO – Simone Loria, ex difensore di Roma e Torino, è intervenuto ai microfoni di Non è la Radio per commentare la partita andata in scena ieri sera e non solo. Queste le sue p ...