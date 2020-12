Lombardia: 55 sindaci del Milanese a Fontana, 'no trasparenza su risorse piano Marshall' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Non c'è trasparenza sui criteri di assegnazione delle risorse del piano Marshall della Regione Lombardia agli enti locali. Lo sostengono cinquantacinque sindaci del centrosinistra di Milano Metropolitana, che hanno scritto una lettera al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per denunciare la mancanza di una "valutazione oggettiva sui progetti finanziati" per destinare risorse economiche ai Comuni. Il documento dei primi cittadini arriva all'indomani dell'approvazione del bilancio regionale e del voto di ordini del giorno per finanziare anche interventi di manutenzione straordinaria di edifici pubblici e parchi o la realizzazione di piste ciclabili e rotatorie, mentre manca – come fanno notare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Non c'èsui criteri di assegnazione delledeldella Regioneagli enti locali. Lo sostengono cinquantacinquedel centrosinistra di Milano Metropolitana, che hanno scritto una lettera al presidente della, Attilio, per denunciare la mancanza di una "valutazione oggettiva sui progetti finanziati" per destinareeconomiche ai Comuni. Il documento dei primi cittadini arriva all'indomani dell'approvazione del bilancio regionale e del voto di ordini del giorno per finanziare anche interventi di manutenzione straordinaria di edifici pubblici e parchi o la realizzazione di piste ciclabili e rotatorie, mentre manca – come fanno notare i ...

